UBS remonte son objectif de cours sur ASM International
06/01/2026
"L'exposition d'ASMI à TSMC et à la croissance de la mémoire favorise des perspectives plus solides pour 2026", juge le broker, qui augmente ses estimations de BPA et voit dans le titre "un retardataire inhabituel attente de rattraper son retard".
Valeurs associées
|597,6000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,64%
