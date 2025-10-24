UBS remodèle son directoire après le départ d'un administrateur
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:43
Dans un communiqué publié dans la matinée, la banque privée suisse indique que Lukas Gähwiler a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat à l'issue de la prochaine assemblée générale prévue en avril 2026, après une carrière de plus de 45 ans qui l'aura notamment vu occuper la présidence d'UBS Suisse.
C'es Markus Ronner qui a été choisi pour lui succéder au poste de vice-président du conseil d'administration, ce qui conduira ce dernier à abandonner son rôle actuel de directeur de la conformité et de la gouvernance, des fonctions qui seront reprises par Michelle Bereaux, l'actuelle directrice en charge de l'intégration de Credit Suisse, une opération qu'UBS compte finaliser d'ici à la fin 2026.
Beatriz Martin, la responsable des métiers non-stratégiques et des activités 'legacy', c'est-à-dire appelées à être abandonnées, a été promue de son côté au poste de directrice opérationnelle, ce qui semble la placer en bonne position pour succéder, un jour, à l'actuel directeur général du groupe, Sergio Ermotti.
Elle sera chargée, à ce titre, de la bonne intégration opérationnelle, de l'alignement de l'activité entre les différentes divisions et de la conduite de projets stratégiques 'clé'.
UBS précise qu'elle conservera en outre ses fonctions de présidente de la région EMEA et de directrice générale pour le Royaume-Uni.
Enfin, Mike Dargan a été nommé en tant que directeur technologique, ce qui le conduira à chapeauter les questions liées à l'IA, tandis que la responsabilité des affaires gouvernementales et réglementaires seront désormais confiées au directeur financier Todd Tuckner.
Valeurs associées
|30,280 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,39%
A lire aussi
-
La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi, en marge de la publication de ses résultats du troisième trimestre, des négociations exclusives pour l'acquisition d'une part majoritaire dans la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché ... Lire la suite
-
Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% de la population active, contre 10,29% à la fin du mois de juin, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE). Au total, 2,6 ... Lire la suite
-
Le groupe suisse Sika, plombé par les difficultés du secteur du bâtiment en Chine, a annoncé vendredi le lancement d'un programme de réduction des coûts et va supprimer jusqu'à 1.500 postes. Sika, dont les effectifs se montent à plus de 34.000 personnes au niveau ... Lire la suite
-
Moldavie: l'homme d'affaires Alexandru Munteanu nommé Premier ministre du prochain gouvernement pro-UE
La présidente moldave pro-UE, Maia Sandu, a nommé vendredi l'économiste et homme d'affaires Alexandru Munteanu, novice en politique, au poste de Premier ministre après la victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier. Le parti de centre droit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer