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UBS rembourse des obligations senior émises par Credit Suisse en 2019
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 09:13

UBS annonce son intention de rembourser des obligations senior pour un montant total en circulation de 1,5 MdEUR, des titres portant un taux fixe de 1% et à échéance 2027, à la date de remboursement optionnelle, à savoir le 24 juin 2026.

Le dernier jour de cotation boursière de ces Senior Notes sera donc le 22 juin prochain. Ces titres ont été émis par Credit Suisse Group (acquis par UBS il y a trois ans) le 24 juin 2019 et sont cotés à la bourse suisse SIX.

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