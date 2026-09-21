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UBS relève son objectif de cours sur TotalEnergies à 88 euros et reste à l'Achat
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 11:32
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UBS maintient sa recommandation d'achat sur TotalEnergies avec un objectif de cours relevé de 86 à 88 euros. La banque suisse anticipe des annonces très favorables pour les actionnaires de la compagnie pétrolière lors de sa prochaine journée investisseurs.

"Nous pensons que la journée annuelle des investisseurs de l'entreprise, qui se tiendra le 28 septembre à New York, devrait être constructive pour le titre, compte tenu du potentiel de hausse significatif à court terme des résultats et du retour aux actionnaires", a expliqué UBS.

UBS met également en avant une meilleure visibilité sur les perspectives à long terme du géant pétrolier français : "TotalEnergies possède l'un des portefeuilles upstream (exploration-production) les plus compétitifs du secteur, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de la production de pétrole et de gaz de 3% jusqu'en 2030 grâce à des projets à forte marge. Nous étendons nos prévisions jusqu'en 2035 et voyons une capacité pour l'entreprise à maintenir sa dynamique au-delà de 2030. Cela devrait renforcer l'attractivité de son profil d'investissement, en particulier dans un contexte de prix plus élevés."

Rachats d'actions revus à la hausse au 4e trimestre

Dans un environnement pétrolier et gazier qui s'est encore amélioré au 3e trimestre 2026, UBS s'attend à un discours rassurant de la direction de TotalEnergies sur ses performances à court terme. Les analystes anticipent notamment que le programme de rachat d'actions soit porté à 3,5 milliards de dollars pour le 4e trimestre 2026 (contre 2 MdsUSD selon les prévisions précédentes d'UBS et 1,8 MdUSD selon le consensus). "Cela traduit l'engagement de l'entreprise à redistribuer plus de 40% de son CFFO (Cash Flow From Operations) sur l'ensemble du cycle", souligne UBS.

Un CFFO attendu à 43 MdsUSD et un désendettement rapide

S'appuyant sur les cours actuels, une reprise partielle de la production au Moyen-Orient et d'activités de trading plus soutenues, la banque suisse estime que le CFFO (flux de trésorerie opérationnel) pourrait atteindre 43 MdsUSD en 2026. Une telle génération de cash porterait le montant total des rachats d'actions à 7,25 MdsUSD sur l'année, offrant un rendement total distribué à 8,4%. Bien que l'année 2026 devrait être proche du seuil minimum de distribution de 40% du CFFO, nous prévoyons un taux de redistribution plus proche de 50% pour les années suivantes.

Une valorisation appuyée par des hypothèses solides

Pour la période 2027-2028, UBS table sur le maintien d'un niveau annuel de rachat d'actions élevé, à 7 MdsUSD (contre 5,9 MdsUSD pour le consensus Visible Alpha), tout en laissant le flux de trésorerie disponible (FCF) poursuivre sa progression.

Afin d'intégrer le décalage de ses prévisions et une croissance légèrement supérieure, la banque suisse a rehaussé son objectif de cours à 88 EUR : "La valorisation s'appuie à 50% sur une approche par la somme des parties (SoTP) et à 50% sur un multiple de valeur d'entreprise / cash-flow ajusté de la dette de 7,0x, en retenant une hypothèse de cours de pétrole à 75 USD/baril et de gaz européen / GNL spot à environ 10 USD/mmBtu (millions d'unités thermiques britanniques)."

En Bourse, l'action TotalEnergies gagne 0,15% à 79,43 EUR, affichant l'une des plus fortes progressions au sein du CAC 40.

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