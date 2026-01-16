UBS relève son objectif de cours sur Richemont après les résultats du 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:14
UBS estime que les ventes du troisième trimestre confirment la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.
L'analyste souligne que les ventes du troisième trimestre ont dépassé les attentes, grâce à la forte croissance du secteur de la joaillerie et aux signes de reprise chez les horlogers spécialisés, confirmant ainsi la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.
"Les ventes du groupe au troisième trimestre, à 6 399 millions d'euros, ont augmenté de 2 % par rapport aux prévisions de 6 259 millions d'euros (UBSe 6 291 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes de 11 % contre 7 % prévu (UBSe 10 %)" note UBS dans son étude du jour.
"Au troisième trimestre, les plus grandes maisons de joaillerie ont enregistré une croissance organique des ventes de 14 % contre 10 % prévu (UBSe 12 %)" rajoute le bureau d'analyse.
