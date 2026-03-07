 Aller au contenu principal
Mélenchon "dessert la cause" de la gauche, accuse Faure
information fournie par AFP 07/03/2026 à 19:37

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), en visite à Lille, le 20 février 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure accuse le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon de "desservir la cause" de la gauche et d'être devenu "une illusion", dans un entretien mis en ligne samedi sur le site du Parisien.

"Dans ce contexte où une internationale réactionnaire, d'extrême droite, est à l'assaut de nos démocraties, la gauche doit être l'alternative", affirme Olivier Faure.

"Or Jean-Luc Mélenchon dessert la cause qu’il prétend défendre", déplore le patron du PS dont le bureau national a dénoncé cette semaine "sans réserve" dans un communiqué les "caricatures complotistes et propos antisémites intolérables" de Jean-Luc Mélenchon.

Il nie que le leader insoumis ait pu commettre un lapsus en prononçant les patronymes juifs "Epstein" et "Glucksmann": "Que ce soit son inconscient qui parle ou que ce soit délibéré, c’est inacceptable", estime-t-il.

"Le fait de renouer avec des tropes antisémites qu'on pensait inimaginables à gauche a été pour nous le franchissement de l'inacceptable", insiste-t-il.

Les patron des socialistes affirme que les dernières controverses ont semé le doute au sein même de LFI.

"J'ai rencontré de nombreux Insoumis dans la campagne, militants et même candidats, qui ne se reconnaissent pas dans ses dérives. J'ai vu de la tristesse et du découragement chez certains", affirme-t-il. "Je crois comprendre qu’y compris dans son groupe parlementaire, il y a des gens qui considèrent que trop, c'est trop".

Olivier Faure assure que le leader de LFI est "le plus mauvais candidat de gauche pour le second" tour et souligne que le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau "l'utilise pour faire rentrer l'extrême droite dans l'arc républicain".

Olivier Faure réitère toutefois qu'il n'établit pas une "équivalence entre LFI et le RN. Ça n'a rien à voir !"

"Quand l'extrême droite s'empare d'une ville, les conséquences sont immédiates sur les habitants, les associations, les politiques culturelles, éducatives, sociales…", explique le patron du PS.

Municipales 2026
Jean-Luc Melenchon
