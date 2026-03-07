 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus de 3500 Français ont été rapatriés selon Barrot
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 20:11

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion de crise, à Paris

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion de crise, à Paris

‌Le rapatriement des Français bloqués ​par la guerre au Moyen-Orient s'accélère, a déclaré samedi le ​ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ​évoquant notamment des ⁠vols entre les Emirats arabes ‌unis et Paris.

Invité de l'émission C à Vous sur ​France ‌5, le chef de la ⁠diplomatie a fait savoir que 800 personnes vulnérables avaient bénéficié ⁠de ‌six vols affrétés par la ⁠France et qu'il y ‌en aurait cinq autres ⁠d'ici mardi prochain.

Pour ce qui ⁠est ‌des Français bloqués aux Emirats, le ​ministre ‌a parlé d'une accélération des retours vers Paris ​avec un vol jeudi, cinq vendredi, cinq ce ⁠samedi, six dimanche et six lundi.

"En tout 3.500 personnes ont pu repartir par ces vols commerciaux vers Paris", a-t-il dit.

(Reportage ​Elizabeth Pineau)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bombardement de l'aéroport Mehrabad de Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.03.2026 20:20 

    Voici les derniers événements de la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa deuxième semaine: - De puissantes explosions entendues à Téhéran après les menaces de Trump Une série de puissantes explosions a secoué la capitale iranienne, Téhéran, tard dans la ... Lire la suite

  • Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), en visite à Lille, le 20 février 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Mélenchon "dessert la cause" de la gauche, accuse Faure
    information fournie par AFP 07.03.2026 19:37 

    Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure accuse le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon de "desservir la cause" de la gauche et d'être devenu "une illusion", dans un entretien mis en ligne samedi sur le site du Parisien. "Dans ce contexte où une internationale ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, à gauche, avec à sa droite le candidat RN à la mairie de Marseille Franck Allisio, le 6 mars 2025, à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    A une semaine des municipales, Mélenchon veut faire barrage au RN et fustige le PS
    information fournie par AFP 07.03.2026 19:24 

    Dans la dernière ligne droite d'élections municipales sans vraie certitude, Jean-Luc Mélenchon s'est posé samedi en rempart contre le RN à Marseille dans une campagne aux allures de préfiguration de la présidentielle, marquée par les doutes à gauche sur les alliances ... Lire la suite

  • Jean-Luc Mélenchon en meeting à Marseille, le 7 mars 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    À Marseille, Mélenchon se pose en barrage contre "la vague brune"
    information fournie par AFP 07.03.2026 19:17 

    "Marseille ne sera pas emportée par la vague brune" et "ce sera grâce à nous", a assuré samedi Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting en soutien au candidat LFI, Sébastien Delogu, que le maire sortant Benoît Payan accuse de diviser la gauche au profit du RN. "Si ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank