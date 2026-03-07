Plus de 3500 Français ont été rapatriés selon Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion de crise, à Paris

‌Le rapatriement des Français bloqués ​par la guerre au Moyen-Orient s'accélère, a déclaré samedi le ​ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ​évoquant notamment des ⁠vols entre les Emirats arabes ‌unis et Paris.

Invité de l'émission C à Vous sur ​France ‌5, le chef de la ⁠diplomatie a fait savoir que 800 personnes vulnérables avaient bénéficié ⁠de ‌six vols affrétés par la ⁠France et qu'il y ‌en aurait cinq autres ⁠d'ici mardi prochain.

Pour ce qui ⁠est ‌des Français bloqués aux Emirats, le ​ministre ‌a parlé d'une accélération des retours vers Paris ​avec un vol jeudi, cinq vendredi, cinq ce ⁠samedi, six dimanche et six lundi.

"En tout 3.500 personnes ont pu repartir par ces vols commerciaux vers Paris", a-t-il dit.

(Reportage ​Elizabeth Pineau)