UBS relève son objectif de cours sur Engie
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:21
UBS augmente son estimation du résultat net pour 2026-2028 de 8 à 13 % et s'attend désormais à une croissance annuelle de 6 % du résultat net d' Engie jusqu'en 2030 et de 5 % du BPA.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2026 de 14 fois avec un rendement de 5%.
Valeurs associées
|26,5900 EUR
|Euronext Paris
|-2,46%
