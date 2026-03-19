UBS relève son conseil et sa cible sur ADP
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 11:40
Selon UBS, le titre ADP intègre excessivement les risques réglementaires et ceux liés au Moyen-Orient, avec une décote d'environ 50% sur les actifs régulés jugée injustifiée.
Le bureau d'études estime que la clarification attendue du cadre réglementaire pourrait permettre une revalorisation du titre, aujourd'hui traité sous ses niveaux historiques et ceux de ses pairs.
L'analyste évoque enfin un potentiel de hausse lié à une amélioration des coûts à moyen terme et à une progression des dépenses commerciales par passager, malgré des vents contraires à court terme sur le trafic.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 11:40:00.
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