UBS relève ses objectifs de cours pour les banques américaines à l'approche de la publication des résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine

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7 juillet - ** Selon UBS, les banques américaines bénéficient d'une accélération de la croissance des prêts, d'une reprise des activités de banque d'investissement et de transactions, ainsi que de la résilience de l'économie américaine

** UBS relève ses objectifs de cours pour Goldman Sachs

GS.N , Morgan Stanley MS.N , Citigroup C.N , Bank of America

BAC.N et JPMorgan Chase JPM.N , tout en abaissant celui de Wells Fargo WFC.N

** La société de courtage s’attend à ce que les résultats supérieurs aux prévisions soient principalement portés par la banque d’investissement et les activités de trading

** UBS considère C et WFC comme les valeurs les plus prometteuses parmi les grandes banques américaines, en raison des vents favorables dont bénéficie C au niveau de ses revenus d’intérêts nets et de sa solidité sur les marchés de capitaux, ainsi que des attentes relativement modestes des investisseurs à l’égard de WFC

** La société de courtage a ajouté que JPM semblait bien placée pour dépasser les estimations

** “Nous pensons que les équipes de direction des banques ont bien su présenter les avantages et les inconvénients liés aux volumes de prêts ce trimestre,” indique UBS

** Goldman Sachs a reculé de 1,4% et Morgan Stanley a perdu 0,3%, tandis que Citigroup a progressé de 1,2%, Bank of America a gagné 0,5%, JPMorgan Chase a progressé de 0,4% et Wells Fargo a légèrement progressé de 0,1%

** Les grandes banques américaines doivent publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine