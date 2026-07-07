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UBS relève ses objectifs de cours pour les banques américaines à l'approche de la publication des résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Selon UBS, les banques américaines bénéficient d'une accélération de la croissance des prêts, d'une reprise des activités de banque d'investissement et de transactions, ainsi que de la résilience de l'économie américaine

** UBS relève ses objectifs de cours pour Goldman Sachs

GS.N , Morgan Stanley MS.N , Citigroup C.N , Bank of America

BAC.N et JPMorgan Chase JPM.N , tout en abaissant celui de Wells Fargo WFC.N

** La société de courtage s’attend à ce que les résultats supérieurs aux prévisions soient principalement portés par la banque d’investissement et les activités de trading

** UBS considère C et WFC comme les valeurs les plus prometteuses parmi les grandes banques américaines, en raison des vents favorables dont bénéficie C au niveau de ses revenus d’intérêts nets et de sa solidité sur les marchés de capitaux, ainsi que des attentes relativement modestes des investisseurs à l’égard de WFC

** La société de courtage a ajouté que JPM semblait bien placée pour dépasser les estimations

** “Nous pensons que les équipes de direction des banques ont bien su présenter les avantages et les inconvénients liés aux volumes de prêts ce trimestre,” indique UBS

** Goldman Sachs a reculé de 1,4% et Morgan Stanley a perdu 0,3%, tandis que Citigroup a progressé de 1,2%, Bank of America a gagné 0,5%, JPMorgan Chase a progressé de 0,4% et Wells Fargo a légèrement progressé de 0,1%

** Les grandes banques américaines doivent publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
59,850 USD NYSE -0,08%
CITIGROUP
140,770 USD NYSE -2,16%
GOLDMAN SACHS GR
1 041,880 USD NYSE -1,24%
JPMORGAN CHASE
339,150 USD NYSE +0,35%
MORGAN STANLEY
222,075 USD NYSE -0,03%
WELLS FARGO
87,210 USD NYSE -0,29%
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