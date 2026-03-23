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UBS relève sa cible de cours sur Sartorius à 240 euros
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 11:07

Sartoriuzs AG recule à la Bourse de Francfort (-3,78%, à 158 euros) et se dirige vers un quatrième repli consécutif. Au cours des trois précédentes séances, le titre s'est affaissé de 7,55%.

Dans une note, UBS a confirmé sa recommandation à neutre et a relevé son objectif de cours de 230 à 240 euros, après une journée investisseurs. Les analystes estiment que les nouveaux objectifs de moyen terme sont globalement en ligne avec leurs prévisions. Toutefois, la banque suisse estime que la valorisation élevée du titre intègre déjà ces perspectives de croissance.

Pour rappel, à partir de 2027, le fournisseur allemand d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 11%, à taux de change constant, et estime que la marge d'Ebitda sous-jacente au niveau du groupe devrait augmenter de 50 à 75 points de base par an.

UBS s'est focalisé sur trois points : premièrement, Sartorius entend capitaliser sur sa position de leader dans le " Single-Use " et vise une pénétration accrue dans la production commerciale. L'entreprise cible également des gains de parts de marché dans les processus de " downstream " (aval) pour compléter sa domination dans " l'upstream " (amont). La société se montre également plus confiante sur la Chine dès 2026.

Deuxièmement, Sartorius prévoit un taux de croissance annuel composé d'environ 15% sur 2026-2030 pour les thérapies avancées, porté par un pipeline de 10 000 candidats. L'acquisition de Polyplus a apporté des réactifs, mais le succès commercial reste limité par le faible nombre de réussites cliniques récentes dans les thérapies cellulaires et géniques.

Dernièrement, le groupe voit dans l'IA trois bénéfices potentiels : l'expansion des marges via la productivité, l'accélération de l'innovation et l'amélioration de l'expérience client. Pour UBS, si l'IA est un accélérateur d'efficacité pour l'industrie, la complexité biologique restera un goulot d'étranglement.

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SARTORIUS
158,800 EUR XETRA -3,29%
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