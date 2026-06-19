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UBS relève sa cible de cours sur Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 10:37

Depuis l'annonce de l'approche d'un protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis vendredi dernier, le titre de l'entreprise aérienne s'est offert un bond de 14,99%. Aujourd'hui, le titre marque une petite pause (-0,36%, à 12,54 euros).

Le titre du groupe de transport aérien, comme les autres acteurs du secteur, a profité de la baisse des cours de l'or noir depuis les annonces sur un protocole d'accord de paix au Moyen-Orient.

Les analystes d'UBS, qui sont à Neutre sur l'action Air France-KLM, en ont profité pour relever leur objectif de cours de 10 à 13,50 euros. Ils anticipent "un soulagement chez les investisseurs et une pression à la hausse sur le cours de l'action si l'arrêt des hostilités se confirme et que les couloirs aériens commerciaux se rouvrent".

Dans son scénario de référence, la banque suisse a décidé de ramener le prix du baril de pétrole de 114 à 79 dollars, ce qui permet une augmentation du bénéfice par action pour 2026 et 2027, de respectivement 65 et 18%.

UBS prévient toutefois que certaines prévisions pourraient être erronées et faire bouger le titre à la hausse comme à la baisse. Il y a notamment une résurgence du conflit au Moyen-Orient, qui entraînerait une hausse significative du prix du kérosène. En parallèle, une maîtrise des coûts unitaires hors carburant, meilleure ou moins bonne que prévu est également à surveiller. Enfin, a moyen terme, l'entreprise pourrait progresser plus rapidement et plus nettement que prévu vers son objectif de marge d'environ 8% ou plus d'ici 2028. UBS table sur 6% environ, contre un consensus à 7% d'ici 2028, ce qui pourrait générer une croissance des bénéfices supérieures aux attentes.

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AIR FRANCE-KLM
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