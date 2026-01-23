UBS relève le PT de C.H. Robinson en raison de la productivité du travail induite par l'IA

23 janvier - ** UBS relève le PT du transitaire mondial C.H. Robinson Worldwide CHRW.O à 224 $ contre 177 $; maintient la note "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 24,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice par action pour 2027 à 8,00 $, contre 6,80 $ précédemment, afin de tenir compte d'une forte hausse des prix du transport de lots complets, d'une croissance de 15 % de la marge brute dans le secteur du transport de surface en Amérique du Nord et d'une hausse de 4 % de la productivité de la main-d'œuvre

** "CHRW a précédemment souligné la mise en œuvre de l'IA agentique comme un moteur de gains de productivité du travail par bonds au second semestre de 2026 et nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra en 2027" - UBS

** 16 des 26 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 177 $ - données LSEG

** CHRW a gagné environ 56,4 % en 2025