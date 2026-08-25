UBS relève la note de Fluence Energy à "neutre" ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** L'action du fournisseur de solutions de stockage d'énergie Fluence Energy ( FLNC.O ) progresse de 3 % à 11,2 dollars ** UBS relève sa recommandation de "vendre" à "neutre" et augmente son objectif de cours de 9 à 12 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 10,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que "la révision à la baisse des prévisions établit une base de comparaison en glissement annuel plus attractive pour la croissance des bénéfices de l’exercice 2027 et que le rapport risque/rendement est désormais plus équilibré"

** Plus tôt ce mois-ci, FLNC a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant de 3,2 à 3,6 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars

** Sur 23 courtiers, six attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 14 "conserver" et trois "vendre"; leur objectif de cours médian est de 16 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 43,6 % depuis le début de l’année