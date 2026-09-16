UBS relève la note d'Union Pacific à « acheter » et table sur une forte croissance des volumes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** UBS relève la note de l'opérateur ferroviaire américain Union Pacific UNP.N de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 310 $ à 339 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 19,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Selon UBS, UNP devrait bénéficier d’une forte croissance des volumes en 2027 et d’une dynamique de prix plus favorable

** Les volumes intermodaux de la société pourraient progresser de 6% à 7% en 2027, portés par une forte dynamique des volumes et des tendances favorables en matière de tarification du fret routier – UBS

** La banque estime que la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern devra faire face à un processus d’examen réglementaire difficile, dont l’issue est incertaine

** 18 des 27 maisons de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, neuf la recommandation « conserver »; le cours-cible médian s’établit à $337 – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 22,4% depuis le début de l'année