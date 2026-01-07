 Aller au contenu principal
UBS relève l'objectif de cours de Micron Technology en raison du cycle haussier de la mémoire
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** UBS relève l'objectif de cours sur le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O de 300 à 400 dollars ** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 16,5% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage note que les graves pénuries d'approvisionnement et la lenteur des ajouts de capacité soutiennent un cycle haussier prolongé de la mémoire ** "Les fournisseurs sont maintenant payés pour les meilleures performances de leur catégorie, car la mémoire est devenue un élément clé de différenciation dans les systèmes matériels (par exemple, Blackwell et Blackwell Ultra de NVDA)" - UBS

** La note moyenne de 46 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 305 $ - données compilées par LSEG

** L'action a plus que triplé en 2025

