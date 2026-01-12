UBS rejette les règles suisses proposées et demande des solutions moins coûteuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon UBS, les nouvelles règles nuiraient à la compétitivité et augmenteraient les coûts

Les partis politiques suisses sont divisés sur les règles bancaires proposées

UBS suggère des instruments AT1 pour éviter des coûts plus élevés pour les clients

(Réactions des associations professionnelles et des partis politiques aux paragraphes 2, 6, 10, 13-14, 17) par Ariane Luthi et Dave Graham

UBS UBSG.S a rejeté les propositions du gouvernement visant à renforcer les règles bancaires à la suite de l'effondrement de Credit Suisse, déclarant lundi qu'elles rendraient la Suisse non compétitive et appelant à la place à des alternatives moins coûteuses.

Les groupes de pression du secteur bancaire et des affaires ont fait écho à ce point de vue, tandis que l'Union démocratique du centre (droite) s'est déclarée en faveur d'un compromis pour garantir la compétitivité internationale de l'UBS et que les sociaux-démocrates et les Verts (centre-gauche) ont soutenu les propositions.

UBS est devenue la seule banque suisse d'envergure mondiale après l'implosion de son ancien rival, le Crédit suisse, en 2023. Le gouvernement suisse s'est alors engagé à élaborer de nouvelles règles visant à empêcher une répétition de la crise et à garantir que les contribuables ne soient pas mis à contribution.

Le plus grand gestionnaire de fortune d'Europe a déclaré que le paquet d'exigences plus strictes en matière de capital - au cœur desquelles se trouvent des propositions visant à l'obliger à capitaliser entièrement ses filiales étrangères - pourrait l'obliger à détenir 24 milliards de dollars de capital supplémentaire.

"La proposition entraînerait d'énormes coûts supplémentaires et mettrait en péril la poursuite du modèle d'entreprise qui a fait ses preuves", a déclaré UBS, affirmant que les mesures proposées pour les unités étrangères étaient disproportionnées et déphasées par rapport aux concurrents internationaux.

Le gouvernement a lancé des consultations sur les propositions en septembre et a donné aux parties prenantes jusqu'à début janvier pour y répondre.

L'association d'entreprises Economiesuisse a déclaré que l'augmentation des coûts du capital aurait un impact négatif sur l'industrie suisse.

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CLIENTS

Pour éviter d'avoir à couvrir des exigences plus strictes avec des fonds propres de catégorie 1 (Common Equity Tier 1) coûteux, UBS a déclaré qu'il était important d'envisager l'utilisation d'obligations AT1 (Additional Tier 1) et d'obligations de renflouement (bail-in).

UBS a déclaré que les instruments AT1 devraient être renforcés et traités conformément aux pratiques suivies dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne. Sinon, des coûts de capital plus élevés entraîneraient des coûts supplémentaires pour les clients et un resserrement de l'offre de crédit, a-t-elle ajouté.

Si les régulateurs avaient appliqué correctement les règles suisses existantes, le Credit Suisse aurait dû procéder à des ajustements plus tôt, ce qui aurait assuré sa survie, a déclaré UBS dans un communiqué.

L'Association suisse des banques s'est fait l'écho de ces propos, affirmant que la crise du Credit Suisse n'était pas due à des exigences trop laxistes en matière de fonds propres, mais à une trop grande latitude en matière de réglementation.

"Il suffirait d'éviter de telles concessions à l'avenir", a déclaré l'association.

Bien que le gouvernement ait publiquement maintenu sa ligne dure, des sources familières avec la question disent qu'un compromis devrait émerger.

Reuters a rapporté en décembre que le gouvernement se préparait à édulcorer certaines nouvelles règles sur lesquelles il a un contrôle direct, tandis que les législateurs affirment que le parlement est susceptible d'opter pour des réglementations plus modérées que ce que les fonctionnaires ont initialement proposé.

Les actions d'UBS ont bondi de plus de 20 % depuis le début du mois de décembre, en partie grâce à l'optimisme suscité par l'atténuation des règles en matière de fonds propres.