UBS rejette les allégations de blanchiment d'argent formulées par le procureur fédéral
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:10

UBS UBSG.S a rejeté lundi les allégations des procureurs fédéraux suisses selon lesquelles la banque n'a pas réussi à empêcher le blanchiment d'argent en raison de déficiences organisationnelles.

"Nous rejetons fermement les conclusions du Ministère public de la Confédération et défendrons vigoureusement notre position", a déclaré UBS dans un communiqué.

