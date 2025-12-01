UBS rejette les allégations de blanchiment d'argent formulées par le procureur fédéral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS UBSG.S a rejeté lundi les allégations des procureurs fédéraux suisses selon lesquelles la banque n'a pas réussi à empêcher le blanchiment d'argent en raison de déficiences organisationnelles.

"Nous rejetons fermement les conclusions du Ministère public de la Confédération et défendrons vigoureusement notre position", a déclaré UBS dans un communiqué.