UBS réitère son conseil sur Deutsche Telekom après les résultats
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 11:40
UBS estime que les prévisions devraient rassurer. L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36,1 E.
L'analyste souligne quatre points clés : [1] L'EBITDA hors États-Unis est conforme aux tendances allemandes, comme prévu ; [2] Les prévisions hors États-Unis sont réitérées, laissant présager un rebond de l'activité allemande au quatrième trimestre ; [3] Le dividende par action progresse de 11 % à 1,0 EUR, avec 2 milliards d'euros de rachats d'actions ; [4] Le déploiement de la fibre optique en Allemagne est renforcé par une aide budgétaire de 0,5 milliard d'euros.
UBS indique en conclusion qu'avec une action en baisse de 15 % depuis septembre, ces résultats devraient être un soulagement.
Valeurs associées
|27,450 EUR
|XETRA
|+0,66%
