UBS rehausse son objectif sur l'indice STOXX Europe 600

UBS a annoncé jeudi avoir relevé à 690 points son objectif sur l'indice STOXX Europe 600 pour l'exercice 2026, soit l'équivalent d'un potentiel de hausse de 8%, estimant qu'il est désormais temps d'adopter une approche moins prudente sur les actions européennes.

Dans une étude publiée dans la matinée, la banque d'investissement suisse explique s'appuyer sur trois arguments majeurs pour justifier cet optimisme renouvelé à l'égard du Vieux Continent : la poursuite des progrès liés à l'intelligence artificielle (IA), la solidité des résultats du secteur bancaire et la stabilisation des valeurs défensives.

Selon UBS, les révisions à la hausse des prévisions de marché liées à l'essor de l'IA se poursuivent, mais ces développements positifs ne se cantonnent plus seulement aux semi-conducteurs et aux bénéficiaires directs de l'IA puisque des secteurs comme le luxe, la consommation, la santé, les banques et l'industrie affichent aussi tous des perspectives plus stables, voire en amélioration.

L'Europe bénéficie par ailleurs de niveaux de valorisation raisonnables et d'un positionnement plus léger de la part des investisseurs par rapport aux autres grands marchés mondiaux, alors même que les révisions de bénéfices redeviennent positives et que les marges s'améliorent, ajoute l'établissement helvétique.

La saison des résultats comme catalyseur

"Historiquement, de telles conditions ont favorisé une expansion des multiples de valorisation plutôt qu'une contraction", rappelle UBS.

Parallèlement, la saison des résultats du 2ème trimestre devrait confirmer que l'Europe résiste mieux que ne le laisse suggérer le discours économique ambiant.

Pour UBS, la véritable opportunité se trouve aujourd'hui du côté de plusieurs secteurs jusqu'ici à la traîne, notamment le luxe, la pharmacie et certaines valeurs défensives, qui redeviennent attractifs à mesure que les anticipations de bénéfices cessent de se dégrader et que les valorisations se font plus attrayantes.

D'après la banque, le secteur automobile reste de fait la seule zone de vigilance claire à l'heure actuelle, tout en rappelant que celui-ci ne représente qu'environ 1,3% de l'indice MSCI Europe.

A l'horizon 2027, UBS se fixe un objectif de 760 points pour le STOXX, soit un potentiel de progression d'environ 19%.