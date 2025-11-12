 Aller au contenu principal
UBS réduit son objectif de cours sur Telefonica
12/11/2025

Tout en maintenant sa position 'neutre', UBS réduit son objectif de cours sur Telefonica de 4,8 à 3,9 euros, à la suite d'une dévalorisation du titre consécutive à la dernière journée investisseurs (CMD) de l'opérateur télécoms espagnol.

'Le rendement de l'EFCF (equity-free cash-flow) est attractif, tout comme les options de croissance externe (M&A), mais l'endettement, la croissance et le dividende par action constituent des points faibles relatifs' estime le broker.

TELEFONICA
3,6680 EUR Sibe -0,33%
