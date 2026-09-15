UBS recule après les prévisions pessimistes du directeur général de BofA concernant la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la banque suisse UBS

UBSG.S reculent de 4,3 %, se classant en dernière position de l'indice des valeurs phares suisses .SSMI , et s'apprêtent à connaître leur pire journée depuis février si les pertes persistent

** Les commentaires pessimistes de Brian Moynihan, directeur général de Bank of America BAC.N , concernant la banque d'investissement pèsent sur le secteur, selon Roland Pfaender, analyste chez Oddo BHF

** M. Moynihan s'attend à ce que les commissions de la BofA liées à la banque d'investissement baissent d'au moins 10 % au troisième trimestre; l'action BofA a chuté de plus de 5 % lundi à la suite de ses déclarations

** "UBS est l’un des principaux acteurs de la banque d’investissement, y compris aux États-Unis; elle est donc peut-être plus exposée que d’autres", explique M. Pfaender