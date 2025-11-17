 Aller au contenu principal
UBS réaffirme sa base suisse après un rapport faisant état de discussions sur un éventuel déménagement aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire au paragraphe 3 et d'un détail au paragraphe 5)

UBS UBSG.S a déclaré lundi qu'elle souhaitait continuer à opérer à partir de la Suisse, en réponse à un rapport selon lequel le président d'UBS, Colm Kelleher, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avaient discuté en privé du transfert du siège social de la banque aux États-Unis.

Le Financial Times a rapporté que M. Kelleher et M. Bessent avaient discuté de la question alors que la banque basée à Zurich continuait d'explorer des plans d'urgence pour quitter la Suisse si le gouvernement suisse ne revenait pas sur les nouvelles règles en matière de capitaux propres à venir.

"Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous voulons continuer à opérer avec succès en tant que banque mondiale depuis la Suisse", a déclaré UBS dans un courriel adressé à Reuters.

Des initiés de la banque affirment qu'UBS a examiné la possibilité de déménager dans le cadre de plans d'urgence. En septembre, le New York Post a déclaré que la banque envisageait de déménager aux États-Unis en réponse aux exigences suisses proposées en matière de capitaux propres.

Le département du Trésor américain n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

UBS GROUP
30,900 CHF Swiss EBS Stocks +0,06%
