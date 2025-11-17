UBS réaffirme sa base suisse après un rapport faisant état de discussions sur un éventuel déménagement aux États-Unis

(Ajout d'un commentaire au paragraphe 3 et d'un détail au paragraphe 5)

UBS UBSG.S a déclaré lundi qu'elle souhaitait continuer à opérer à partir de la Suisse, en réponse à un rapport selon lequel le président d'UBS, Colm Kelleher, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avaient discuté en privé du transfert du siège social de la banque aux États-Unis.

Le Financial Times a rapporté que M. Kelleher et M. Bessent avaient discuté de la question alors que la banque basée à Zurich continuait d'explorer des plans d'urgence pour quitter la Suisse si le gouvernement suisse ne revenait pas sur les nouvelles règles en matière de capitaux propres à venir.

"Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous voulons continuer à opérer avec succès en tant que banque mondiale depuis la Suisse", a déclaré UBS dans un courriel adressé à Reuters.

Des initiés de la banque affirment qu'UBS a examiné la possibilité de déménager dans le cadre de plans d'urgence. En septembre, le New York Post a déclaré que la banque envisageait de déménager aux États-Unis en réponse aux exigences suisses proposées en matière de capitaux propres.

Le département du Trésor américain n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.