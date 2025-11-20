UBS rassuré sur Logitech après un 'roadshow'
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 10:20
Dans le résumé de sa note de recherche, le broker précise tirer des enseignements rassurants d'un 'roadshow' avec le directeur général (CEO) et l'équipe de relations investisseurs du groupe helvétique.
'Logitech affiche une forte exécution dans un contexte de marchés finaux en pleine croissance. L'entreprise a maîtrisé de nombreux tests de résistance, apportant de la confiance', rapporte ainsi UBS.
Valeurs associées
|88,460 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,12%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 10:20:00.
