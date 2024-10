UBS pulvérise les prévisions au 3T grâce à la bonne tenue des marchés

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire UBS a pulvérisé les prévisions au troisième trimestre avec un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) grâce à la bonne tenue des marchés qui a dopé sa banque d'investissement.

Comme ses concurrentes américaines qui avaient elles-aussi affiché d'excellents résultats trimestriels, la banque suisse a été portée par une hausse des transactions dans un contexte de marché qu'elle a décrit dans un communiqué comme "porteur, mais sujet à des phases de forte volatilité".

La banque, qui avait essuyé une perte de 715 millions de dollars sur la même période un an plus tôt en raison des frais liés au rachat forcé de Credit Suisse, a enregistré une hausse de 5% de son chiffre d'affaires durant le troisième trimestre à 12,3 milliards dollars, dépassant nettement les prévisions.

Pour le troisième trimestre, les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice de 758 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 11,5 milliards.

Durant le trimestre, la banque a vu ses revenus grimper de 4% dans ses activités de gestion de fortune et de 22% dans sa banque d'investissement.

Elle a également réalisé 800 millions de dollars d'économies supplémentaires, se disant "en avance sur le calendrier pour l'intégration financière et opérationnelle" de Credit Suisse.

En 2023, le géant bancaire avait été forcé de racheter son ex-rivale sous la pression des autorités suisses afin d'éviter une faillite de ce qui était alors la deuxième plus grande banque de Suisse.

- En avance dans l'intégration de Credit Suisse -

En amont des résultats, le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung s'était inquiété de savoir si le géant bancaire suisse, affairé à faire le ménage dans les activités de Credit Suisse, ne risquait pas "de passer à côté" d'un boom de la banque d'investissement.

Pour le troisième trimestre, les grandes banques d'affaires américaines ont publié des résultats nettement supérieurs aux prévisions grâce, elles aussi, à une hausse des transactions.

Parmi les ténors de Wall Street, Goldman Sachs a fait état d'un bond de 48% de son bénéfice net trimestriel, à 2,78 milliards de dollars, grâce à une forte performance de ses activités de marché et une hausse de 20% des commissions dans la banque d'investissement.

La banque Morgan Stanley a de son côté évoqué une activité de marchés "vigoureuse", qui s'est traduite par un bond de ses revenus dans les émissions d'actions et de dettes.

Mais UBS doit pour sa part faire le ménage dans la banque d'affaires de Credit Suisse qui avait été secouée par une série de scandales, dont l'implosion du fonds américain Archegos qui lui avait coûté plus de 5 milliards de dollar et avait fortement terni son image, contribuant à sa chute.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le géant bancaire a toutefois précisé être "en avance sur le calendrier pour l'intégration financière et opérationnelle" de Credit Suisse.

UBS a néanmoins adopté un ton prudent pour le quatrième trimestre. Les conditions de marché observées durant le troisième trimestre devraient continuer de prévaloir au quatrième trimestre "sur fond d'anticipation d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine", présage la banque dans le communiqué.

"Les perspectives macroéconomiques s'annoncent, en revanche, plus sombres dans le reste du monde", estime-t-elle et les incertitudes liées aux confits géopolitiques et à l’élection américaine "pourraient affecter le comportement des investisseurs", prévient-elle.