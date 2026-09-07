UBS prévoit deux hausses des taux de la Fed en 2026 après la publication d'un rapport solide sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte avec mise en contexte)

UBS s'attend à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre et en décembre, après la publication d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu, qui a conforté l'idée d'un marché du travail résilient.

La société de courtage ne s'attendait auparavant à aucun changement de politique monétaire cette année.

“Toutefois, les déclarations bellicistes, notamment le discours prononcé à Jackson Hole par Kevin Warsh, président de la Fed, les risques croissants d’inflation liés aux goulets d’étranglement de l’offre, ainsi que les chiffres de l’emploi du mois d’août se sont révélés suffisamment solides pour modifier cette prévision,” a indiqué UBS Global Wealth Management dans une note publiée vendredi.

Les employeurs américains ont créé 162.000 emplois en août, un chiffre largement supérieur aux prévisions, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1 %, selon les données publiées vendredi.

Citigroup et Macquarie ont également révisé leurs prévisions de taux d'intérêt à la suite de la publication des chiffres de l'emploi.

Ce rapport sur l’emploi fait suite aux propos bellicistes tenus par Warsh lors du symposium de Jackson Hole en août. Par ailleurs, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré qu’il serait favorable à un maintien des taux inchangés si les prochaines données montraient que les pressions inflationnistes continuaient de s’atténuer.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 58 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre 52 % jeudi, selon l’outil FedWatch du CME.