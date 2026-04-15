UBS plus prudent sur Diageo, mais voit de bonnes surprises potentielles au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:55
Dans une note diffusée dans la matinée, la banque suisse explique que ces chiffres pourraient réserver de bonnes surprises : ses analystes prévoient un repli de 1,9% des ventes en données organiques sur le 3e trimestre décalé, bien moins prononcé que le recul de 3,2% actuellement envisagé par le consensus.
De son point de vue, l'activité devrait avoir bénéficié d'éléments techniques favorables, comme la constitution de stocks en vue de la Coupe du monde de football ou le calendrier du Nouvel An chinois.
Une valorisation attractive mais un potentiel de rebond limité
UBS précise s'attendre à ce que les régions Asie-Pacifique, Afrique et Amérique latine fassent éventuellement mieux que prévu, ce qui ne l'empêche pas de penser que Diageo maintiendra ses perspectives annuelles, à savoir une décroissance organique vue entre -2% et -3% pour l'exercice en cours à fin juin 2026, assortie d'une marge opérationnelle située dans une fourchette de 0% à 5% en raison des difficultés rencontrées aux Etats-Unis.
S'il juge que le titre est aujourd'hui bon marché maintenant que les prévisions du marché ont été révisées à la baisse, l'établissement helvétique juge qu'une revalorisation boursière reste conditionnée à un retour à une croissance durable sur le marché, une perspective qui pourrait prendre du temps selon lui et qui l'amène à maintenir son opinion "neutre" sur la valeur.
Dans une étude distincte également publiée ce matin, Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 1 650 pence, déclarant anticiper une décroissance organique de 3% des ventes sur le 3e trimestre.
A la Bourse de Londres, l'action Diageo cédait 1,1% à 1 473 pence mercredi, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice FTSE 100.
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