UBS passe à la vente sur Scor, l'action recule

Scor perd 2,3% à 33,9 EUR et figure ainsi dans le bas du classement du SBF 120 ce mardi à Paris, pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, pour qui "la revalorisation importante de Scor semble vulnérable".

La banque suisse dégrade sa recommandation sur le titre du réassureur français de "neutre" à "vente", avec un objectif de cours abaissé de 34,5 à 32,5 EUR, une nouvelle cible qui implique un potentiel de repli de 6% par rapport au dernier cours de clôture.

"La revalorisation importante de Scor semble vulnérable, car le Rendez-Vous de Septembre de Monte-Carlo et la journée investisseurs de décembre pourraient mettre la pression sur les prévisions et retarder les attentes de rachat d'actions", estime UBS.

Plus largement, elle considère que les réassureurs font face à une pression tarifaire, qui sera mise en avant lors de l'événement de septembre. En dehors de Scor, elle maintient sa recommandation "vente" sur Swiss Re et préfère Hannover Re "pour sa résilience relative".