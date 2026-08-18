 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sophie Adenot, "une fierté française" et "un horizon pour les petites filles", selon Macron
information fournie par AFP 18/08/2026 à 16:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

image tirée d'une retransmission vidéo en direct de la Nasa, le 18 août 2026, montrant l'astronaute de la Nasa Anil Menon (g) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (d) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), avec pour objectif de remplacer une antenne de communication espace-sol sur le complexe orbital ( NASA / Handout )

image tirée d'une retransmission vidéo en direct de la Nasa, le 18 août 2026, montrant l'astronaute de la Nasa Anil Menon (g) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (d) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), avec pour objectif de remplacer une antenne de communication espace-sol sur le complexe orbital ( NASA / Handout )

Le président Emmanuel Macron a salué mardi la sortie dans l'espace de Sophie Adenot, qualifiant l'événement de "fierté française" et voyant dans l'astronaute "le visage de tous les possibles".

"En devenant la première Française à sortir dans l'espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini", a-t-il écrit sur X, parlant de "l'heure des pionnières".

D'autres personnalités politiques se sont également exprimées comme Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées, qui a félicité sur X l'astronaute et colonel de l'armée de l'air dont la sortie marque une "journée historique".

Plus tôt dans la journée, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a salué les "savoir-faire collectifs de haut niveau" nécessaires à l'opération, et le rôle de la France: "première nation spatiale européenne".

"Immense fierté", a simplement commenté Bruno Retailleau, le candidat des Républicains (LR) à la présidentielle.

Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), est devenue mardi la première astronaute française à sortir dans l'espace pour réaliser une opération délicate visant à remplacer une antenne de communication entre l'ISS et la Terre.

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 18 août 18:15

    Qd on a peu de réussite on met en avant la réussite des autres. .. Macron sur un autre sujet. ... Je ne dirais pas que c est un échec . Ca n a pas marché

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank