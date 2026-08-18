Sophie Adenot, "une fierté française" et "un horizon pour les petites filles", selon Macron

image tirée d'une retransmission vidéo en direct de la Nasa, le 18 août 2026, montrant l'astronaute de la Nasa Anil Menon (g) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (d) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), avec pour objectif de remplacer une antenne de communication espace-sol sur le complexe orbital ( NASA / Handout )

Le président Emmanuel Macron a salué mardi la sortie dans l'espace de Sophie Adenot, qualifiant l'événement de "fierté française" et voyant dans l'astronaute "le visage de tous les possibles".

"En devenant la première Française à sortir dans l'espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini", a-t-il écrit sur X, parlant de "l'heure des pionnières".

D'autres personnalités politiques se sont également exprimées comme Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées, qui a félicité sur X l'astronaute et colonel de l'armée de l'air dont la sortie marque une "journée historique".

Plus tôt dans la journée, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a salué les "savoir-faire collectifs de haut niveau" nécessaires à l'opération, et le rôle de la France: "première nation spatiale européenne".

"Immense fierté", a simplement commenté Bruno Retailleau, le candidat des Républicains (LR) à la présidentielle.

Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), est devenue mardi la première astronaute française à sortir dans l'espace pour réaliser une opération délicate visant à remplacer une antenne de communication entre l'ISS et la Terre.