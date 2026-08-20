UBS passe à l'achat sur Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 4,59%, à 191,30 euros) dans un marché plus prudent qui voit le SBF 120 céder 0,17%. Le titre de la société est soutenu par un relèvement de recommandation d'UBS.

Dans une note, la banque suisse estime que le fournisseur d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique est idéalement positionné pour une accélération de sa croissance en 2027 et à moyen terme.

Les analystes tablent sur une forte demande sous-jacente pour les consommables de bioprocess, soutenue par l'augmentation de la consommation de médicaments liée au vieillissement de la population, la part élevée de molécules biologiques dans les pipelines R&D de la biopharma. Autre soutien pour la demande, la hausse probable des volumes de production portée par le lancement de biosimilaires blockbusters sur la période 2028-2032, ainsi que la relocalisation de la biomanufacture aux Etats-Unis qui devrait entraîner un afflux de demande pour les équipements.

UBS a ainsi relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté d'environ 3% en moyenne sur la période 2028-2031 pour Sartorius Stedim Biotech.

Parmi les points forts, la banque suisse indique qu'environ 80% des ventes normalisées de la division Bioprocess du groupe provient des consommables pour la fabrication biopharmaceutique dont la demande devrait augmenter. Les analystes tablent également sur un rebond des ventes des équipements de biomanufacture, qui devrait être concentré sur le second semestre 2027-2028.

UBS a relevé le titre de neutre à acheter, en rehaussant sa cible de cours de 220 à 260 euros.