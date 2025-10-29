UBS : pas besoin de provision pour les obligations AT1 du Credit Suisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 3)

UBS UBSG.S a déclaré mercredi qu'elle n'avait pas besoin de comptabiliser une provision liée aux 16,5 milliards de francs suisses (d'20,8 milliards de dollars) obligations AT1 de Credit Suisse qui ont été annulées avant que la banque n'acquière son ancien rival en 2023.

La banque a fait cette déclaration après qu'un tribunal a statué au début du mois que la décision de la FINMA, l'autorité suisse de régulation des marchés financiers, d'ordonner l'amortissement des obligations AT1 était illégale, remettant en question qui pourrait devenir responsable de la dette.

"Selon nous, il ne devrait pas y avoir de responsabilité dans cette affaire", a déclaré UBS dans un communiqué publié en même temps que ses résultats financiers. "Par conséquent, il n'est pas nécessaire de constituer une provision."

La FINMA a déclaré par la suite qu'elle ferait appel de la décision; UBS prévoit également de contester la décision. La banque a déclaré que la procédure d'appel prenait généralement environ un an, ajoutant que toute procédure ultérieure pourrait prendre plusieurs années.

UBS a déclaré qu'elle ne spéculerait pas sur ce qui se passerait si la Cour suprême suisse confirmait la décision du Tribunal administratif fédéral au début du mois.

Les obligations AT1, introduites après la crise financière de 2008, sont des instruments de dette hybrides que les banques émettent pour renforcer leurs réserves de capital et absorber les pertes en période de stress.

UBS est actuellement confrontée à des exigences plus strictes en matière de fonds propres dans le cadre de propositions gouvernementales visant à garantir qu'un effondrement semblable à celui du Credit Suisse ne se reproduise jamais.

La banque a déclaré qu'elle soutenait les mesures visant à renforcer les instruments AT1 en tant qu'outil de redressement, à condition que les réformes soient conformes aux pratiques internationales.

(1 dollar = 0,7931 franc suisse)