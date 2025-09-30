UBS opposé aux nouvelles exigences de fonds propres proposées par Berne
Si elles étaient appliquées, les nouvelles règles contraindraient UBS à renforcer son capital de 42 milliards de dollars supplémentaires, en lien avec l'acquisition de Credit Suisse ordonnée par les autorités en 2023. Le gouvernement souhaite notamment que la banque n'intègre plus certains actifs comme les logiciels ou les crédits d'impôt différés dans son capital de base.
UBS affirme soutenir les objectifs de renforcement du cadre réglementaire et de prévention d'une nouvelle crise, mais conteste la méthode retenue. Selon la banque, les ajustements proposés ne tiennent pas compte des véritables leçons du dossier Credit Suisse et nuiraient à la compétitivité du groupe face à ses concurrents internationaux.
Le gouvernement suisse doit désormais analyser les retours des parties prenantes (banques, associations professionnelles et formations politiques) avant de décider des suites à donner à sa réforme. Les mesures s'inscrivent dans un plan plus large visant à réduire les risques systémiques liés à UBS, devenue encore plus dominante depuis l'absorption de son ancien rival.
