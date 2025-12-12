ETN crypto: Bitcoin résiste malgré la division de la Fed

CoinShares

La Réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle baisse de taux de 25 points de base, ramenant la fourchette des Fed funds à 3,50–3,75%. Une décision largement anticipée par les marchés, mais dont le message sous-jacent est plus contrasté qu'il n'y paraît, d'après le département Recherche de CoinShares. Les flux restent positifs pour les ETN crypto.

Le vote de la Fed de mercredi a mis en lumière une forte hétérogénéité au sein du comité : deux membres se sont opposés à la baisse, et le célèbre dot plot révèle que six responsables estiment qu'un statu quo aurait été préférable à ce stade. À moyen terme, la projection médiane n'anticipe qu'une seule baisse supplémentaire en 2026.

Les marchés ont peu réagi. Le bitcoin a légèrement corrigé, la décision étant déjà intégrée dans les prix et accompagnée d'un signal prudent sur la suite du cycle monétaire.

Bitcoin : des flux entrants malgré les risques de volatilité

Néanmoins, pour Bitcoin, l'environnement macroéconomique reste globalement favorable. Les ventes de certains grands détenteurs sont absorbées par une demande institutionnelle soutenue. Les flux vers les ETP ont atteint 928 millions de dollars sur la semaine, portant les encours cumulés depuis le début de l'année à 47,8 milliards de dollars, tout près du record de 48,7 milliards enregistré l'an dernier. La combinaison d'un dollar plus faible, de conditions financières plus souples et d'une allocation institutionnelle croissante continue de soutenir l'actif. À court terme, toutefois, la volatilité pourrait s'intensifier autour de trois rendez-vous clés : l'emploi américain, l'inflation (CPI) et la décision de la Banque du Japon. Parmi eux, les chiffres de l'emploi devraient jouer un rôle déterminant : une surprise négative serait susceptible de soutenir les actifs numériques.

Des indicateurs économiques toujours ambigus

Les dernières statistiques américaines continuent d'alimenter le débat. Les offres d'emploi JOLTS ont surpris à la hausse, notamment dans le secteur des transports, laissant entrevoir un possible dépassement des attentes lors de la publication des chiffres de l'emploi le 16 décembre. L'enquête NFIB auprès des petites entreprises s'est également légèrement améliorée.

Pourquoi l'avenir de la Fed devient central

Au-delà de la décision actuelle, l'attention se porte désormais sur la future composition de la Fed à l'horizon mi-2026. Kevin Hassett apparaît comme le principal candidat à la succession de Jerome Powell. Il s'est à plusieurs reprises prononcé en faveur de taux directeurs inférieurs à 3% sur le long terme, dans une optique assumée de soutien à la croissance.

Si cette orientation devait se confirmer, et si d'autres changements au sein du Board renforçaient le camp accommodant, la politique monétaire américaine pourrait s'inscrire plus durablement dans un biais expansionniste.

Par ailleurs, les forces désinflationnistes gagnent en visibilité : repli des prix de l'énergie, ralentissement des loyers, modération des salaires. La Fed elle-même reconnaît que les créations d'emplois récentes pourraient avoir été surestimées. Enfin, les tensions inflationnistes liées aux droits de douane se matérialisent plus lentement que redouté. Dans ce contexte, un nouvel assouplissement monétaire apparaît plus probable que l'inverse à moyen terme.

