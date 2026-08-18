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UBS n'est plus à l'achat sur Planisware, l'action s'affaisse
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 10:30
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Planisware s'affaisse de 3% à 24,5 EUR ce matin à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui invoque un rapport risque/rendement désormais plus équilibré sur le titre de cet éditeur de logiciels SaaS.

UBS dégrade sa recommandation sur Planisware d'"achat" à "neutre", avec un objectif de cours relevé de 22,5 à 26 EUR, une nouvelle cible qui ne laisse plus que 2% de potentiel de hausse pour le titre par rapport à son cours de clôture de lundi soir.

"Bien que nous appréciions l'histoire du dossier, le rapport risque/rendement est désormais plus équilibré après un rebond vigoureux de 84% du cours de Bourse depuis le creux de la "SaaSpocalypse" de mars 2026", explique la banque suisse dans le résumé de sa note.

Pour rappel, l'expression "SaaSpocalypse" fait référence à la chute boursière des valeurs de logiciels liée aux craintes, particulièrement vives au début de cette année, que la révolution de l'IA remette en cause le modèle des logiciels par abonnement (ou Software as a Service).

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