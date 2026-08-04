UBS n'est plus à l'achat sur Adidas, l'action s'affaisse

Adidas recule de 2,1% à 161,3 EUR à Francfort et essuie ainsi la plus forte baisse de l'Euro Stoxx 50, pénalisée par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui souligne dans sa note un contexte plus difficile pour les marges.

La banque helvétique abaisse sa recommandation sur le titre de l'équipementier sportif allemand à "neutre", contre "achat" précédemment, et ramène son objectif de cours de 219 EUR à 173 EUR. Cette nouvelle cible ne laisse plus qu'un potentiel de hausse de 5% par rapport au dernier cours de clôture.

"Bien qu'Adidas devrait continuer à afficher une croissance solide de son chiffre d'affaires, un contexte de marges plus difficile pourrait limiter la progression des bénéfices et maintenir l'action dans une fourchette de cours", explique UBS dans le résumé de sa note de recherche.