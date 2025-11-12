UBS maintient son conseil et son objectif de cours sur Vodafone
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:38
Sur son premier semestre 2026, l'opérateur télécoms britannique a vu son EBITDAaL ajusté progressé de 5,9% à 5,7 MdsEUR (+6,8% en organique), pour un chiffre d'affaires des services en croissance de 8,1% à 16,3 MdsEUR (+5,7% en organique).
UBS estime que ces résultats sont encourageant mais ils semblent déjà pris en compte dans les cours. L'analyste confirme son conseil à Vendre avec un objectif de cours de 80 E.
UBS estime que l'Europe affiche des résultats supérieurs aux prévisions tant en termes de revenus des services que d'EBITDA.
'Les actions affichent une prime sur le rendement EFCF déclaré malgré les risques liés à la concurrence allemande dans le domaine de la fibre optique, aux revenus des tours espagnoles et à la consolidation du marché allemand de la téléphonie mobile' souligne le bureau d'analyse.
A l'occasion de sa publication semestrielle, Vodafone a indiqué prévoir désormais les hauts de ses fourchettes cibles d'EBITDAaL ajusté et de free cash-flow ajusté, fourchettes qui vont respectivement de 11,3 à 11,6 milliards d'euros et de 2,4 à 2,6 milliards.
Valeurs associées
|95,650 GBX
|LSE
|-0,70%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 10:38:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Énergies : les renouvelables se déploient massivement dans le monde, mais le pic du pétrole pourrait se produire "vers 2050" sans changement des politiques actuelles, selon l'AIE
Tous les scénarios envisagés par l'Agence internationale de l'énergie voient désormais le monde dépasser la barre des 1,5°C de hausse de la température moyenne. La progression des énergies renouvelables est plus rapide que celle des énergies fossiles -malgré le ... Lire la suite
-
Les députés se prononcent ce mercredi sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la Sécurité sociale. Concession clé du gouvernement de Sébastien Lecornu au Parti socialiste ... Lire la suite
-
Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble ... Lire la suite
-
Le sort des 760 salariés de l'aciériste Novasco, en redressement judiciaire, pourrait être scellé mercredi par la justice, appelée lors d'une nouvelle audience à dire si l'entreprise est reprise au prix d'une casse sociale importante, ou si elle met tout bonnement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer