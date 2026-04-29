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UBS : le bénéfice au T1 dépasse les attentes avec la volatilité des marchés
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 07:27

UBS UBSG.S a fait état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, porté par des revenus du "trading" records dans un contexte de turbulences sur les marchés provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

La plus grande banque suisse a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 3,0 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 80% sur un an et dépassant les 2,3 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes dans un consensus compilé par UBS.

Dans sa division de banque d'investissement, les revenus ont bondi de 27% par rapport à l'année précédente, portés par un niveau record de la branche de "trading", tandis que les revenus sous-jacents liés aux transactions dans la gestion de fortune mondiale ont augmenté de 17%.

Les marchés sont restés globalement résilients jusqu'à présent au deuxième trimestre, reflétant les attentes selon lesquelles une solution diplomatique durable au conflit au Moyen-Orient est envisageable, a déclaré UBS dans un communiqué accompagnant ses résultats.

Toutefois, les risques sont élevés et la situation pourrait évoluer rapidement, ce qui pourrait affecter le sentiment des clients, a ajouté le prêteur.

UBS a réaffirmé son intention de racheter au moins 3 milliards de dollars d'actions en 2026, indiquant être en bonne voie pour y parvenir d'ici la fin juillet et viser à en racheter davantage d'ici la fin de l'année, en fonction de l'évolution des délibérations parlementaires sur les règles de fonds propres.

(Ariane Luthi, version française Liza Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

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