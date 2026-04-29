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UBS: Le bénéfice au 1er trimestre dépasse les attentes avec la volatilité des marchés
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 10:24

Le logo de la banque suisse UBS est visible sur sa succursale à Berne

Le logo de la banque suisse UBS est visible sur sa succursale à Berne

UBS a fait ‌état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier ​trimestre, porté par des revenus du "trading" records dans un contexte de turbulences sur les marchés provoquées par la guerre au ​Moyen-Orient.

La plus grande banque suisse a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de ​3,0 milliards de dollars au ⁠premier trimestre 2026, en hausse de 80% sur un ‌an et dépassant les 2,3 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes dans un consensus ​compilé par UBS.

Dans ‌sa division de banque d'investissement, les revenus ont ⁠bondi de 27% par rapport à l'année précédente, portés par un niveau record de la branche de "trading", tandis que les ⁠revenus sous-jacents liés ‌aux transactions dans la gestion de fortune mondiale ont ⁠augmenté de 17%.

Les marchés sont restés globalement résilients jusqu'à ‌présent au deuxième trimestre, reflétant les attentes selon ⁠lesquelles une solution diplomatique durable au conflit au ⁠Moyen-Orient est envisageable, ‌a déclaré UBS dans un communiqué accompagnant ses résultats.

Toutefois, les risques ​sont élevés et la ‌situation pourrait évoluer rapidement, ce qui pourrait affecter le sentiment des clients, a ajouté ​le prêteur.

UBS a réaffirmé son intention de racheter au moins 3 milliards de dollars d'actions en 2026, indiquant ⁠être en bonne voie pour y parvenir d'ici la fin juillet et viser à en racheter davantage d'ici la fin de l'année, en fonction de l'évolution des délibérations parlementaires sur les règles de fonds propres.

(Ariane Luthi, version française Liza Zhuravleva, édité ​par Augustin Turpin)

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