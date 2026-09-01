UBS-La ministre suisse des Finances regrette l'assouplissement des règles en matière de fonds propres

La ministre suisse des Finances, Karin Keller-Sutter, a regretté mardi la décision prise la veille par une commission parlementaire d'assouplir le projet du gouvernement visant à imposer à UBS

UBSG.S des exigences de fonds propres plus strictes, après l'effondrement de Credit Suisse en 2023.

S'exprimant devant la presse à Bâle, Karin Keller-Sutter a déclaré que cette décision ne correspondait pas à la volonté du gouvernement.

"Cela n'améliore pas la situation, bien au contraire", a-t-elle dit, ajoutant que des experts de la Banque nationale suisse et de l'Autorité de surveillance des marchés financiers estimaient que la proposition de la commission créait une incertitude juridique et était difficile à mettre en œuvre.

UBS a repris Credit Suisse après la chute de son rival historique et Karin Keller-Sutter plaide depuis pour un durcissement de la réglementation afin de protéger les contribuables et réduire le risque d'une nouvelle crise bancaire.

Dans un revers pour le gouvernement, la commission a proposé qu'UBS ne couvre que 50% de la valeur comptable de ses filiales étrangères en Suisse en fonds propres de première catégorie (CET1), alors que Berne souhait qu'elle en couvre l'intégralité.

Selon cette proposition, UBS pourrait maintenir ses fonds propres CET1 à un niveau proche de l'actuel et serait autorisé à recourir à des fonds propres de première catégorie supplémentaires (AT1), moins coûteux, pour couvrir ses filiales étrangères.

La commission était divisée sur le sujet, certains de ses membres étant bien plus proches de la position du gouvernement, selon Karin Keller-Sutter.

Le projet doit encore être soumis au vote de la chambre haute avant d'être examiné par la chambre basse, où UBS pourrait se heurter à un accueil plus hostile.

La ministre a également déclaré qu'il était possible que les nouvelles règles soient à terme soumises à référendum.

(Marleen Kaesebier, version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)