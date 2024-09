UBS La Maison de Gestion nomme un spécialiste ESG

Philippe Pendariès-Issaurat a commencé sa carrière en 2020 chez Oddo BHF Asset Management, tout d'abord en tant qu'assistant commercial, puis en tant que Product Specialist-Fixed Income. Il rejoint UBS La Maison de Gestion en juillet 2022 comme assistant gérant et analyste actions avant de devenir analyste ESG.

Dans le cadre de ses missions, Philippe Pendariès-Issaurat aura également en charge le pilotage et le suivi opérationnel de la stratégie ESG, le suivi de la conformité réglementaire, du contrôle des risques de durabilité, de l'organisation du comité d'investissement durable et des controverses.

