UBS juge le compromis suisse sur la régulation bancaire encore trop coûteux

(Zonebourse.com) - UBS a annoncé mardi prendre acte de la proposition de compromis présentée par une commission parlementaire suisse concernant le durcissement des exigences de capital auxquelles doivent être soumises les banques d'importance systémique, tout en exprimant de vives réserves face à ces recommandations.

Dans un communiqué, le premier groupe bancaire suisse explique que les conclusions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) entraîneraient une hausse significative de ses coûts de financement.

La majorité de la commission sénatoriale suisse s'est prononcée en faveur d'un assouplissement de la proposition du Conseil fédéral, qui souhaitait contraindre les grandes banques helvétiques à couvrir la totalité de leurs participations étrangères par des fonds propres de base durs (CET1).

La CER-E propose, de son côté, d'autoriser l'utilisation d'instruments AT1 pour moitié, à hauteur de 50% au maximum.

Ce compromis s'accompagne par ailleurs d'un mécanisme à plusieurs niveaux imposant l'interruption du paiement des intérêts et dividendes, le blocage des rachats d'actions et la réduction des bonus en cas de non-respect des exigences minimales de capital.

UBS alerte sur des coûts additionnels

Si UBS salue les efforts de la commission en vue de trouver une alternative aux propositions jugées "extrêmes" du Conseil fédéral, le groupe prévient que les recommandations de la CER-E sont susceptibles d'entraîner un durcissement majeur de la réglementation suisse, déjà parmi les plus strictes au monde.

Selon les calculs de l'établissement, les exigences formulées par la commission imposeraient à sa maison mère de détenir 13 milliards de dollars de capital supplémentaire.

En cumulant ce montant aux contraintes déjà découlant du rachat de Credit Suisse et aux autres révisions réglementaires en cours, la facture totale pourrait même atteindre environ 30 milliards de dollars de fonds propres de base supplémentaires, souligne UBS.

La banque avertit que ces contraintes financières risquent de pénaliser la compétitivité de la place financière et de l'économie suisses, au moment où d'autres grands centres financiers internationaux cherchent au contraire à simplifier leur cadre réglementaire.

A la Bourse de Zurich, l'action UBS cédait 2,2% mardi dans le sillage de ces nouvelles, ramenant ses gains annuels à moins de 17,8%.

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