UBS GWM reprend le fonds océan de Credit Suisse et Rockefeller

UBS Global Wealth Management vient d’intégrer dans sa gamme le fonds actions sur les océans que Credit Suisse avant lancé en 2020 en partenariat avec Rockefeller Asset Management. Renommé UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund, ce fonds cherche à dégager des rendements financiers et un impact positif par le biais d’un engagement auprès des entreprises qui s’attaquent aux problèmes de santé des océans. Il affiche des encours de 200 millions de dollars.

Le portefeuille de l’UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund se compose d’une cinquantaine de valeurs de conviction, principalement des petites et moyennes capitalisations.

Le fonds s’appuie sur la recherche d’UBS GWM et exploite l’expertise en matière d’océans de Rockefeller qui, en tant que gestionnaire du portefeuille, prend également en charge l’engagement actif de l’investisseur. Rockefeller collabore avec son conseiller scientifique et politique, The Ocean Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la conservation des environnements océaniques dans le monde entier.

Cet ajout à l’offre de fonds thématiques UBS GWM marque une nouvelle étape dans l’intégration d’UBS et du Credit Suisse, indique un communiqué.