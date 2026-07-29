UBS grimpe en Bourse après un 2e trimestre meilleur que prévu

UBS soutient le secteur financier en Europe mercredi matin, après avoir dévoilé une performance dans l'ensemble meilleure qu'attendu pour son 2ème trimestre, non seulement à la faveur de la vigueur de ses activités de gestion de fortune mais aussi grâce à la bonne tenue de sa banque d'investissement.

La première banque suisse a fait état ce matin d'un bénéfice net de 2,8 MdsUSD sur la période allant d'avril à juin, en hausse de 17% par rapport au profit de 2,4 milliards dégagé un an plus tôt.

A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre de 2,4 milliards.

Le résultat avant impôts s'est élevé à 3,6 milliards de dollars, contre 2,2 milliards au 2ème trimestre 2025, tandis que le bénéfice par action dilué s'est établi à 0,87 dollar, à comparer avec 0,72 dollar sur la même période de 2025.

Des marchés porteurs

Les revenus sous-jacents de sa branche clé de gestion de fortune - Global Wealth Management (GWM) - ont progressé de 14% en glissement annuel, pour atteindre 6 997 MUSD, sous l'effet d'une croissance à deux chiffres de toutes les lignes de revenus.

La division de banque d'investissement Investment Bank (IB) a elle aussi affiché d'excellents résultats, avec des revenus records au 2ème trimestre

Dans un communiqué, le directeur général Sergio Ermotti évoque des résultats "remarquables" qui lui font penser que le groupe est bien parti pour dépasser son objectif de rendement sur fonds propres CET1 d'environ 15% en 2026.

A la fin du mois de juin, celui-ci atteignait 15,4%.

S'il dit profiter de conditions de marché "globalement porteuses" sur fond d'engagement soutenu de ses clients, l'établissement helvétique note que les récents événements géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie ont suscité une grande incertitude sur l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, susceptibles de conduire à des changements au niveau des conditions économiques et à une prudence accrue de la part des investisseurs.

Nouveaux rachats d'actions en vue

Le groupe dit avoir constitué une provision en vue d'une augmentation de l'ordre de 15% de son dividende.

Après avoir achevé son tout dernier programme de rachat d'actions fin juillet, il en a lancé un nouveau avec l'intention de racheter 3 MdsUSD d'actions au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2027, un montant là encore intégré dans ses fonds propres au sens CET1.

Après ces résultats, l'action UBS s'adjugeait 2,5% au-delà de 45,5 CHF, signant la plus forte hausse de l'indice SMI qui s'octroie un peu plus de 0,2%, pendant que l'indice bancaire européen s'apprécie de 0,3%.

Le titre poursuit ainsi son redressement boursier qui lui a permis de s'octroyer 17,7% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 10,2% pour le SMI.