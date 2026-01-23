UBS explore l'investissement dans les crypto-monnaies pour certains clients de la banque privée, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'UBS aux paragraphes 5 et 6)

UBS UBSG.S prévoit d'offrir des options d'investissement en crypto-monnaies à certains clients de la banque privée, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La banque suisse est en train de sélectionner des partenaires pour l'offre de crypto-monnaie proposée, selon le rapport.

UBS permettrait dans un premier temps à certains clients de sa banque privée en Suisse d'acheter et de vendre du bitcoin et de l'éther, selon le rapport, qui ajoute que le service pourrait ensuite être étendu à des marchés tels que l'Asie-Pacifique et les États-Unis.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Un porte-parole d'UBS a refusé de commenter le rapport de Bloomberg, mais a déclaré à Reuters: "Dans le cadre de la stratégie d'actifs numériques d'UBS, nous suivons activement les développements et explorons les initiatives qui reflètent les besoins des clients, les développements réglementaires, les tendances du marché et les contrôles de risque robustes."

"Nous reconnaissons l'importance de la technologie du grand livre distribué comme la blockchain, qui sous-tend les actifs numériques."

L'intérêt accru de la banque pour les crypto-monnaies répond en partie à la demande croissante d'actifs numériques de la part des clients fortunés, selon le rapport.

L'année dernière, Bloomberg News a rapporté que JPMorgan Chase JPM.N envisageait d'offrir des échanges de crypto-monnaies à ses clients institutionnels, tandis que Morgan Stanley MS.N a déclaré qu'il offrirait des échanges de crypto sur sa plateforme E*Trade à partir du premier semestre de cette année.

Une telle décision de la part d'UBS marquerait une autre étape importante dans l'adoption institutionnelle plus large des actifs numériques sous l'égide du président américain Donald Trump, qui s'est engagé à faire de l'Amérique la "capitale mondiale des crypto-monnaies."