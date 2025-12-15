 Aller au contenu principal
UBS et Citigroup relèvent l'objectif de cours de Broadcom en raison des perspectives de croissance du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** UBS relève l'objectif de cours sur le fabricant de puces pour réseaux et IA Broadcom AVGO.O à 475 $ contre 472 $; Citigroup relève son objectif de cours à 480 $ contre 415 $

** Le PT de Citigroup implique une hausse de 33,36% par rapport à la dernière clôture d'AVGO de 359,93 $, et le PT d'UBS une hausse d'environ 32% ** UBS relève son estimation des revenus des semi-conducteurs d'intelligence artificielle pour l'exercice 2026 à plus de 60 milliards de dollars, soit trois fois plus que l'année précédente

** AVGO a réitéré que le chiffre d'affaires de l'exercice 26 augmentera plus rapidement que le taux de croissance de l'exercice 25, selon la maison de courtage ** UBS ajoute que les perspectives de VMware de l'entreprise se sont améliorées, avec des opportunités d'offrir des services professionnels et des fonctionnalités de type cloud au-delà du matériel de base

** Citigroup indique qu'AVGO a annoncé qu'Anthropic était son quatrième client dans le domaine de l'IA; s'attend à davantage de clients dans le domaine de l'IA et à une hausse à l'avenir

** Citigroup estime que la baisse des prévisions de marge brute de la société a fait chuter le cours de l'action, mais s'attend à ce qu'elle se rétablisse compte tenu de la hausse ** A la dernière clôture, AVGO a progressé de ~55% depuis le début de l'année

