UBS est plus pessimiste sur les cours de l'uranium

(AOF) - UBS a abaissé ses prévisions pour le cours de l'uranium de respectivement 9% et 6% à 78 dollars et 80 dollars la livre pour 2025 et 2026. La livre de la matière première servant de combustible aux centrales nucléaires cote actuellement 76,55 dollars. Si la banque suisse reste structurellement positive quant aux perspectives à moyen et long terme, elle est moins convaincue que la dynamique de l'offre et de la demande se modifie sensiblement dans un avenir immédiat.

En 2024, l'intérêt pour l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie propre à long terme n'a cessé de croître.

" Si les résultats de la COP 29 en matière de nucléaire ont été plus progressifs par nature que structurels pour le thème du nucléaire mondial (par rapport à la COP 28), les annonces quasi-synchrones de plusieurs grandes entreprises technologiques américaines (Meta, Amazon, Microsoft, Google) d'investir/de rechercher des solutions nucléaires pour les besoins énergétiques du secteur (liés à l'IA) ont stimulé l'intérêt " à propos de cette énergie, UBS "s'interroge sur l'impact pour la demande à court terme " d'uranium.