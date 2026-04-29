UBS entouré après sa publication solide et ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 15:12
Le groupe bancaire revendique une excellente performance au 1er trimestre 2026 avec une hausse de 80% de son bénéfice net à 3,04 MdsUSD, un rendement du capital CET1 (ROCET1) de 16,8% et un ROCET1 sous-jacent de 17,0%.
Le bénéfice net s'est ainsi révélé supérieur au consensus, qui était de 2,33 MdsUSD selon Bank of America, un dépassement des attentes que celle-ci explique notamment par les activités Global Markets, Personal & Consumer et Wealth Management.
Dans un "environnement de marché et géopolitique volatile et imprévisible", l'établissement financier suisse explique avoir profité d'une forte dynamique avec ses clients, stimulant les flux d'actifs et l'activité de trading .
UBS affiche ainsi un revenu basé sur les transactions en Global Wealth Management (GWM) en augmentation de 17% et un chiffre d'affaires en banque d'investissement accru de 27%, porté par un record en Global Markets et une progression en Global Banking.
"Ayant désormais transféré avec succès tous les comptes clients en Suisse, nous avons franchi une nouvelle étape cruciale dans l'une des intégrations les plus complexes de l'histoire bancaire", met aussi en avant le CEO Sergio P. Ermotti.
UBS confiant dans ses objectifs financiers pour 2026
Au chapitre des perspectives, UBS considère que "malgré une activité client toujours soutenue, les risques demeurent élevés et la situation pourrait évoluer rapidement, ce qui pourrait impacter le moral des clients et le niveau d'activité".
Le groupe bancaire prévoit que son produit net d'intérêts du 2e trimestre, tant en Global Wealth Management qu'en Personal & Corporate Banking, restera globalement stable par rapport au trimestre précédent.
"Le contexte actuel confirme la solidité de notre bilan en toutes circonstances et nous sommes confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers pour 2026, tout en continuant d'investir dans une croissance durable et la création de valeur à long terme", affirme-t-il.
Des rachats d'actions généreux à venir
Autre élément rassurant pour les investisseurs, le groupe se dit en voie de racheter pour 3 MdsUSD d'actions d'ici la publication de ses comptes du 2e trimestre, "avec l'objectif de faire davantage d'ici la fin de l'année".
Sur l'ensemble de l'année, Bank of America indique s'attendre à des rachats d'actions pour 3 MdsUSD de la part d'UBS au 2e semestre, soit un total de 6 MdsUSD sur l'ensemble de 2026, à comparer à un consensus annuel de 3,5 MdsUSD.
Saluant cette publication meilleure que prévu de sa consoeur suisse, la banque américaine confirme sa position "achat" et son objectif de cours de 46 CHF sur le titre, qui fait partie de ses "25 actions pour 2026" et figure sur sa liste "Europe 1" des meilleures idées.
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