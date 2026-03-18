UBS confirme son conseil sur Melia Hotels
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:45
La note d'UBS met en avant une évolution des critères de rémunération du management, avec un accent accru sur les flux de trésorerie. À court terme, la pondération du cash-flow opérationnel et de la marge d'EBITDA est relevée à 10%, tandis que de nouveaux critères liés aux transactions immobilières apparaissent, au détriment du niveau d'EBITDA et du levier.
Le bureau d'études souligne toutefois un signal plus mitigé à long terme : si un critère de flux de trésorerie est introduit, le poids de la marge d'EBITDA est divisé par deux à 10%, ce qui ne s'aligne pas avec l'objectif de 30% en 2027 et rend les incitations globales moins lisibles.
D'après le broker, ce profil, combiné à une croissance modérée, liée à un modèle allégé en actifs (2,3% pour le chiffre d'affaires et 3% pour l'EBITDA), contribue à une décote de valorisation du titre par rapport à ses pairs.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 11:45:00.
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