La Bourse de Paris termine en nette baisse, préoccupée par la situation au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse lundi, emportée par la nervosité face aux informations contradictoires sur la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement autour du détroit d'Ormuz, devenu central dans le conflit.

Le CAC 40 a terminé en baisse de 1,71% à 7.976,12 points, soit une perte de 138,72 points. Jeudi, l'indice vedette parisien avait pris 0,53% à 8.114,84 points.

Les investisseurs font "face à une incertitude toujours très forte autour de la suite du conflit et de la réouverture du détroit d’Ormuz", bloqué depuis le début de la guerre, résument les experts de Natixis.

Depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Washington a répliqué avec un blocus des ports iraniens.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont démenti lundi que des navires marchands aient franchi le détroit d'Ormuz, contrairement à ce qu'avait affirmé plus tôt le commandement américain pour la région (Centcom).

Le Centcom avait annoncé plus tôt que deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique.

Plus tôt lundi, l'agence de presse iranienne Fars avait affirmé que l'Iran avait tiré deux missiles contre une frégate de l'armée américaine qui s'approchait du détroit, provoquant une première accélération des cours du brut. En face, l'armée américaine a démenti qu'un de ses navires ait été frappé.

Entre annonces et démentis des deux camps, "le flux d'informations demeure opaque", relève Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

"A ce stade, le cessez-le-feu n'a pas mis fin au blocus du détroit et l'impasse persiste: ni guerre, ni paix, ni pétrole", résume César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.

La tech profite du retour en grâce de l'IA

Le secteur de l'intelligence artificielle se distingue largement lundi, profitant encore des résultats supérieurs aux prévisions d'Apple, Google, Microsoft et Samsung en fin de semaine dernière. Ces publications ont réveillé l'intérêt pour le secteur, qui fait l'objet de doutes réguliers sur la rentabilité des investissements l'IA depuis plusieurs mois.

Les résultats d'entreprises sont dans l'ensemble de "très bonne facture notamment sur l'IA", souligne Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Cependant, l'Europe reste beaucoup moins exposée au secteur en comparaison aux Etats-Unis ou l'Asie. Ainsi, "tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA est en forte hausse" sur le Vieux continent, explique-t-il.

Sur la Bourse de Paris, Soitec s'est envolé de 20,91% à 153,50 euros, STMicroelectronics a gagné 2,15% à 47,01 euros et Capgemini a pris 3,01% à 106,10 euros.

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