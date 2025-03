UBS cible une once d'or à 3200 dollars en juin 2025

(AOF) - Sans surprise, les spécialistes ont ressorti leurs fichiers Excel après le nouveau record atteint par l'once d'or à plus de 3000 dollars en fin de semaine dernière. UBS a ainsi rehaussé de 200 dollars à 3200 dollars ses prévisions pour le cours de l'once pour juin, septembre et décembre 2025. La banque suisse pense que la progression de l'or va se poursuivre aussi longtemps que les risques politiques et l'intensification du conflit commercial continueront à stimuler la demande en valeurs refuge. Elle note que la collecte des ETF spécialisés s'est de nouveau accélérée ces dernières semaines.

Si à court terme, le marché de l'or est " survendu ", UBS conseille de profiter d'une éventuelle baisse pour construire de nouvelles positions.